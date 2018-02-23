"Реал" готов обменять на Кейна двух своих игроков

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"Реал" готов обменять на Кейна двух своих игроковМадридский "Реал" готов обменять на форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна двух своих игроков, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что ради подписания 24-летнего бомбардира "шпор" королевский клуб вполне будет не против в обратном направлении отправить своих полузащитника Матео Ковачича и нападающего Карима Бензема.

Отметим, что трансфер Кейна оценивается в порядка 200 миллионов евро.

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