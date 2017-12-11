"Реал" готов обменять своего вингера на Алексиса Санчеса

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"Реал" готов обменять своего вингера на Алексиса СанчесаМадридский "Реал" готов совершить обмен игроками с лондонским "Арсеналом", информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассчитывает подписать 28-летнего нападающего "канониров" Алексиса Санчеса уже в зимнее трансферное окно. При этом в сделку по чилийцу "сливочные" будут готовы включить своего вингера Лукаса Васкеса.

Напомним, Бутрагеньо прокомментировал будущее противостояние "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru

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