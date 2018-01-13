"Реал" готов обменять свою звезду на Салаха

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"Реал" готов обменять свою звезду на Салаха

"Реал" намерен заполучить хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщают испанские СМИ, "сливочные" рассматривают вариант с обменом Гарета Бэйла на 25-летнего египтянина.

В текущем сезоне Салах провел 29 матчей и забил 23 гола.

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