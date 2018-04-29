"Реал" готов обменять Васкеса на свою главную трансферную цель

Теги реал мадридливерпульмохамед салахлукас васкес

"Реал" готов обменять Васкеса на свою главную трансферную цельМадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ливерпулем", информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб не оставляет попыток заполучить лидера атак "красных" Мохамеда Салаха. Несмотря на то, что мерсисайдцы не готовы расставаться с египтянином даже за 200 миллионов евро, в стане "сливочных" надеются, что включение в сделку по нему вингера Лукаса Васкеса может изменить позицию "Ливерпуля".

Напомним, Гути высказался о возможном трансфере Салаха в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов