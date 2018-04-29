"Реал" готов обменять Васкеса на свою главную трансферную цель

Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ливерпулем", информирует Daily Star со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб не оставляет попыток заполучить лидера атак "красных" Мохамеда Салаха. Несмотря на то, что мерсисайдцы не готовы расставаться с египтянином даже за 200 миллионов евро, в стане "сливочных" надеются, что включение в сделку по нему вингера Лукаса Васкеса может изменить позицию "Ливерпуля".

Напомним, Гути высказался о возможном трансфере Салаха в "Реал". | soccernews.ru