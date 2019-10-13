"Реал" готов отдать Лунина в "Бетис"

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"Реал" готов отдать Лунина в "Бетис"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может стать игроком "Бетиса", утверждает Mundo Deportivo.

По информации источника, севильский клуб хочет арендовать 20-летнего голкипера этой зимой.

Отметим, что в этом сезоне игрок выступает в аренде в "Вальядолиде", однако он до сих пор ни разу не выходил на поле. "Реал" недоволен таким положением своего футболиста, так как отдавал его в аренду для постоянной игровой практики.

Таким образом, мадридский клуб готов в январе отдать Лунина в "Бетис" с условием постоянной игровой практики.

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