"Реал" готов отдать Лунина в "Бетис"
Вратарь "Реала" Андрей Лунин может стать игроком "Бетиса", утверждает Mundo Deportivo.
По информации источника, севильский клуб хочет арендовать 20-летнего голкипера этой зимой.
Отметим, что в этом сезоне игрок выступает в аренде в "Вальядолиде", однако он до сих пор ни разу не выходил на поле. "Реал" недоволен таким положением своего футболиста, так как отдавал его в аренду для постоянной игровой практики.
Таким образом, мадридский клуб готов в январе отдать Лунина в "Бетис" с условием постоянной игровой практики.
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