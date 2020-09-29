"Реал" готов отдать Йовича в аренду "Роме"
Форвард Лука Йович, возможно, покинет "Реал" на правах аренды. Об этом сообщает AS.
По данным источника, "сливочные" готовы отпустить серба в другую команду в ближайшие дни. Это решение одобрил наставник Зинедин Зидан.
Главным претендентом на игрока является "Рома", которая гарантирует игроку постоянную игровую тактику. Также хорватом интересуется "Интер" и "Милан".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|Барселона
|19
|40
|3
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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