"Реал" готов отдать Йовича в аренду "Роме"

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"Реал" готов отдать Йовича в аренду "Роме"

Форвард Лука Йович, возможно, покинет "Реал" на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По данным источника, "сливочные" готовы отпустить серба в другую команду в ближайшие дни. Это решение одобрил наставник Зинедин Зидан.

Главным претендентом на игрока является "Рома", которая гарантирует игроку постоянную игровую тактику. Также хорватом интересуется "Интер" и "Милан".

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