"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Дибалу

Теги реал мадридювентуспауло дибалаисковинисиус жуниор

"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Дибалу

Мадридский "Реал" по-прежнему интересуется аргентинским нападающим туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой, сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб готов предложить в обмен на аргентинца испанского полузащитника Иско и бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Впрочем, подписать Дибалу будет непросто, так как интерес к аргентинцу также проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" три матча и не отметился результативными действиями. На счету 20-летнего Винисиуса три гола в семи поединках, а 28-летний Иско провел четыре матча без результативных действий.

Не пропустите: В "Реале" произошел конфликт между форвардами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"

В РФС приняли решение по инциденту с избиением арбитра в матче молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов