"Реал" готов отдать "Ювентусу" двух игроков в обмен на Дибалу
Мадридский "Реал" по-прежнему интересуется аргентинским нападающим туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой, сообщает AS.
По сведениям издания, испанский клуб готов предложить в обмен на аргентинца испанского полузащитника Иско и бразильского нападающего Винисиуса Жуниора. Впрочем, подписать Дибалу будет непросто, так как интерес к аргентинцу также проявляют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" три матча и не отметился результативными действиями. На счету 20-летнего Винисиуса три гола в семи поединках, а 28-летний Иско провел четыре матча без результативных действий.
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