"Реал" готов отложить подписание Эриксена до 2020 года

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может перейти в мадридский "Реал" летом 2020 года, сообщает The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб готов отложить трансфер звёздного датчанина, чтобы заполучить его в качестве свободного агента.

"Бланкос" не намерены платить за футболиста требуемые 150 миллионов евро, поэтому могут просто подождать истечения его контракта со "шпорами".

Сам Эриксен хочет продолжить карьеру в "Реале" и уже достиг со "сливочными" предварительной договорённости.

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