"Реал" готов отпустить Хамеса в "Атлетико"

"Реал" намерен продать хавбека Хамеса Родригеса этим летом.

По сведениям Marca, в услугах футболиста заинтересованы "Атлетико" и "Наполи". При этом "сливочные" не против отпустить игрока в стан заклятого соперника.

Отмечается, что "Реал" хочет выручить с продажи Хамеса 40 миллионов евро, а полученные средства направить на покупку Поля Погба.

Напомним, что два последних сезона Хамес на правах аренды выступал за "Баварию".

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