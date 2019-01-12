"Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус", но при одном условии
Мадридский "Реал" готов отпустить своего полузащитника Иско в "Ювентус", но при одном условии, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, королевский клуб согласится на переезд 26-летнего футболиста в Турин в обмен на форварда Пауло Дибалу. Также "сливочные" могут настоять на включении в сделку Алекса Сандро или Миралема Пьянича.
Напомним, что Иско потерял твёрдое место в стартовом составе "Реала" в текущем сезоне, он сыграл 21 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
Что касается Дибалы, то в его активе в нынешней кампании 22 игры во всех турнирах, 7 мячей и 3 результативных передачи.
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|Команда
|М
|О
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|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
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|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Реал Сосьедад
|18
|22
|12
|Валенсия
|18
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|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|19
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|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
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|Атлетик Бильбао
|18
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|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
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|Уэска
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