"Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус", но при одном условии

Теги реал мадридювентусископауло дибалатрансферы

"Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус", но при одном условии

Мадридский "Реал" готов отпустить своего полузащитника Иско в "Ювентус", но при одном условии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, королевский клуб согласится на переезд 26-летнего футболиста в Турин в обмен на форварда Пауло Дибалу. Также "сливочные" могут настоять на включении в сделку Алекса Сандро или Миралема Пьянича.

Напомним, что Иско потерял твёрдое место в стартовом составе "Реала" в текущем сезоне, он сыграл 21 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Что касается Дибалы, то в его активе в нынешней кампании 22 игры во всех турнирах, 7 мячей и 3 результативных передачи.

Не пропустите: "Тоттенхэм" шокировал "Реал" ценой на Харри Кейна. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере

"Монако" объявил о четвёртом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
12 Валенсия Валенсия 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 18 17
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов