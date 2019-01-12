"Реал" готов отпустить Иско в "Ювентус", но при одном условии

Мадридский "Реал" готов отпустить своего полузащитника Иско в "Ювентус", но при одном условии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, королевский клуб согласится на переезд 26-летнего футболиста в Турин в обмен на форварда Пауло Дибалу. Также "сливочные" могут настоять на включении в сделку Алекса Сандро или Миралема Пьянича.

Напомним, что Иско потерял твёрдое место в стартовом составе "Реала" в текущем сезоне, он сыграл 21 матч, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Что касается Дибалы, то в его активе в нынешней кампании 22 игры во всех турнирах, 7 мячей и 3 результативных передачи.

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