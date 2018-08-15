"Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" при одном условии

"Реал" отпустит полузащитника Луку Модрича в "Интер" только в том случае, если найдут ему замену.

По данным испанской прессы, главным кандидатом на замену стал полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен.

"Тоттенхэм", в свою очередь, не хочет продавать 26-летнего датчанина. Клуб согласится на трансфер, если за игрока заплатят не меньше 200 миллионов евро.

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