"Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" при одном условии

Теги реал мадридинтер миланчелсиэден азарлука модрич

"Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" при одном условииМадридский "Реал" готов отпустить своего полузащитника Луку Модрича в миланский "Интер" только при одном условии.

Так, согласно информации La Gazzetta dello Sport, "сливочные" будут не против выслушать предложение "нерадзурри" по хорвату лишь в том случае, если им удастся достичь договоренности по трансферу вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним,  "Реал" определился с еще одной альтернативой Бензема. | soccernews.ru

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