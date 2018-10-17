"Реал" готов отпустить Модрича в "Интер" при одном условии

Мадридский "Реал" готов отпустить своего полузащитника Луку Модрича в миланский "Интер" только при одном условии.

Так, согласно информации La Gazzetta dello Sport, "сливочные" будут не против выслушать предложение "нерадзурри" по хорвату лишь в том случае, если им удастся достичь договоренности по трансферу вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Напомним, "Реал" определился с еще одной альтернативой Бензема. | soccernews.ru