"Реал" готов отпустить своего защитника в "Наполи"

Теги наполиреал мадридхакими ашраф

"Реал" готов отпустить своего защитника в "Наполи"Мадридский "Реал" готов отпустить своего защитника Хакими Ашрафа в "Наполи", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб планирует отдать 19-летнего бека неаполитанцам в аренду. Сам марокканец тоже заинтересован в своем переезде на "Сан-Паоло".

В прошлом сезоне Хакими забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка. | soccernews.ru

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