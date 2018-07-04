"Реал" готов отпустить своего защитника в "Наполи"

Мадридский "Реал" готов отпустить своего защитника Хакими Ашрафа в "Наполи", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб планирует отдать 19-летнего бека неаполитанцам в аренду. Сам марокканец тоже заинтересован в своем переезде на "Сан-Паоло".

В прошлом сезоне Хакими забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка. | soccernews.ru