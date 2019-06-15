"Реал" готов отпустить Васкеса и Диаса
Хавбек Браим Диас и Лукас Васкес, скорее всего, покинут "Реал" этим летом. Об этом сообщает Marca.
"Королевский клуб" готов отпустить 27-летнего Васкеса, если поступит хорошее предложение. 19-летнего Диаса мадридцы намерены отдать в аренду. Зидан хочет, чтобы молодой полузащитник получил больше игрового времени и через год вернулся в клуб
Стоит отметить, что Васкес не хочет покидать "Реал", несмотря на то, что с приходом Азара и Родриго его игровое время значительно сократиться.
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|Валенсия
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|Эспаньол
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