"Реал" готов отпустить Васкеса и Диаса

Хавбек Браим Диас и Лукас Васкес, скорее всего, покинут "Реал" этим летом. Об этом сообщает Marca.

"Королевский клуб" готов отпустить 27-летнего Васкеса, если поступит хорошее предложение. 19-летнего Диаса мадридцы намерены отдать в аренду. Зидан хочет, чтобы молодой полузащитник получил больше игрового времени и через год вернулся в клуб

Стоит отметить, что Васкес не хочет покидать "Реал", несмотря на то, что с приходом Азара и Родриго его игровое время значительно сократиться.

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