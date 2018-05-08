"Реал" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонадани себальосфабиан руисбетис

"Реал" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"Мадридский "Реал" готов перехватить трансферную цель каталонской "Барселоны" в лице полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 22-летнего хавбека "зелено-белых" "сине-гранатовые" будут готовы заплатить 30 миллионов евро. В свою очередь "сливочные" планируют предложить за футболиста "Бетиса" своего игрока середины поля Дани Себальоса.

Напомним, "Рома" предложила "Реалу" своего ведущего игрока. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов