"Реал" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Реал" готов перехватить трансферную цель каталонской "Барселоны" в лице полузащитника севильского "Бетиса" Фабиана Руиса.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 22-летнего хавбека "зелено-белых" "сине-гранатовые" будут готовы заплатить 30 миллионов евро. В свою очередь "сливочные" планируют предложить за футболиста "Бетиса" своего игрока середины поля Дани Себальоса.

Напомним, "Рома" предложила "Реалу" своего ведущего игрока. | soccernews.ru