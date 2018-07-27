"Реал" готов перехватить трансферную цель "Челси"

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"Реал" готов перехватить трансферную цель "Челси"Мадридский "Реал" готов перехватить трансферную цель лондонского "Челси" в лице защитника туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани.

По сведениям испанской прессы, королевский клуб всерьез рассматривает вариант с приобретением 23-летнего бека "старой синьоры", который был близок к переезду на "Стэмфорд Бридж". В стане "сливочных" оценили игрока в 40 миллионов евро, в команде ему уготовили роль третьего центрального защитника после Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

Напомним, фанаты "Реала" выбрали замену Роналду. | soccernews.ru

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