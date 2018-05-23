"Реал" готов переключить внимание с Неймара на двух звезд АПЛ

Мадридский "Реал" готов переключить внимание с форварда ПСЖ Неймара, который назывался главной летней трансферной целью клуба, на двух звезд английской Премьер-Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, "сливочные" практически смирились с тем, что заполучить бразильца в ближайшее межсезонье им не удастся. Поэтому они планируют предпринять попытки подписать альтернативу лидеру атак парижан - вингеров Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Эдена Азара ("Челси"). При этом в королевском клубе рассчитывают, что заполучить египтянина и бельгийца им удастся "всего" за 200 миллионов евро.

Напомним, Перес готов в полтора раза перебить предложение "Барселоны" по Гризманну. | soccernews.ru