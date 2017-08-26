"Реал" готов переключиться с Мбаппе на звезду АПЛ

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"Реал" готов переключиться с Мбаппе на звезду АПЛ"Реал" все еще может до закрытия текущего трансферного окна совершить громкое приобретение, информирует Daily Record.

По сведениям издания, королевский клуб, проявлявший интерес к форварду "Монако" Килиану Мбаппе, который близок к переходу в ПСЖ, может переключить свое внимание с 18-летнего нападающего монегасков на вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Учитывая, что ранее президент "Реала" Флорентино Перес обещал болельщикам "сливочных" приобрести в свою команду очередную звезду, вполне возможно, что чемпиону Англии будет сделано такое предложение, от которого будет сложно отказаться.

Напомним, Роналду не намерен снижать финансовых требований к своему клубу. | soccernews.ru

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