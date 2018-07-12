"Реал" готов платить Неймару на уровне Месси

Мадридский "Реал" готов предложить форварду ПСЖ Неймару контракт с окладом на уровне заработка в каталонской "Барселоне" ее ведущего бомбардира Лионеля Месси.

Так, по сведениям Real Madrid Note, "сливочные" намерены выделять на заработную плату бразильцу 49 миллионов евро в год. Сам же трансфер 26-летнего нападающего парижан в королевском клубе оценили в 330 миллионов евро.

Напомним, букмекеры определились с фаворитом на замену Роналду в "Реале". | soccernews.ru