"Реал" готов платить Неймару на уровне Месси

Теги реал мадриднеймарпсжлионель мессибарселона

"Реал" готов платить Неймару на уровне МессиМадридский "Реал" готов предложить форварду ПСЖ Неймару контракт с окладом на уровне заработка в каталонской "Барселоне" ее ведущего бомбардира Лионеля Месси.

Так, по сведениям Real Madrid Note, "сливочные" намерены выделять на заработную плату бразильцу 49 миллионов евро в год. Сам же трансфер 26-летнего нападающего парижан в королевском клубе оценили в 330 миллионов евро.

Напомним, букмекеры определились с фаворитом на замену Роналду в "Реале". | soccernews.ru

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