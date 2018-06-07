Мадридский "Реал" готов побить трансферный рекорд для вратарей, информирует A Bola.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом королевский клуб предпримет попытки подписать голкипера земляков из "Атлетико" Яна Облака. За 25-летнего словенца "сливочные" будут готовы выложить 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока, прописанной в его контракте.

В завершившемся сезоне Облак пропустил 28 мячей в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Реал" может заменить Модрича воспитанником "Барселоны". | soccernews.ru