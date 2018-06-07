"Реал" готов побить трансферный рекорд для вратарей

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"Реал" готов побить трансферный рекорд для вратарейМадридский "Реал" готов побить трансферный рекорд для вратарей, информирует A Bola.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом королевский клуб предпримет попытки подписать голкипера земляков из "Атлетико" Яна Облака. За 25-летнего словенца "сливочные" будут готовы выложить 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока, прописанной в его контракте.

В завершившемся сезоне Облак пропустил 28 мячей в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, "Реал" может заменить Модрича воспитанником "Барселоны". | soccernews.ru

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