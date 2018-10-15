"Реал" готов побороться с "Барселоной" за игрока "Наполи"

Мадридский "Реал" готов побороться с каталонской "Барселоной" за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, королевский клуб включил 27-летнего бека неаполитанцев, трансферная стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, в список приоритетных кандидатов на усиление своей обороны.

В текущем сезоне Кулибали сыграл 10 матчей за "Наполи". Результативными действиями в них он не отметился.