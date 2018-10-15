"Реал" готов побороться с "Барселоной" за игрока "Наполи"

Теги наполиреал мадридбарселонакалиду кулибали

"Реал" готов побороться с "Барселоной" за игрока "Наполи"Мадридский "Реал" готов побороться с каталонской "Барселоной" за защитника "Наполи" Калиду Кулибали, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, королевский клуб включил 27-летнего бека неаполитанцев, трансферная стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро, в список приоритетных кандидатов на усиление своей обороны.

В текущем сезоне Кулибали сыграл 10 матчей за "Наполи". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним,  "Реал" не будет препятствовать уходу Модрича​​​​​​​. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов