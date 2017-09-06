"Реал" готов побороться с "Барселоной" за перспективного защитника "Аякса"

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"Реал" готов побороться с "Барселоной" за перспективного защитника "Аякса"Мадридский "Реал" интересуется защитником амстердамского "АяксаМаттейсом де Лигтом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб наряду с каталонской "Барселоной" следит за карьерой 18-летнего бека, и в случае дальнейшего прогресса футболиста "сливочные" будут готовы составить конкуренцию "сине-гранатовым" за него.

Напомним, скауты "Барсы" уже следят за де Лигтом. | soccernews.ru

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