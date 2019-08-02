"Реал" готов побороться за Неймара

"Реал" возобновил интерес к форварду ПСЖ Неймару.

Как сообщает Sky Sport Italia, "сливочные" готовы подписать бразильца этим летом. Кроме того, "Реал" готов включить в сделку некоторых своих футболистов, в числе которых Лука Модрич.

Отмечается, что некоторые игроки "Реала", которых клуб готов отдать, не желают выступать за ПСЖ.

Напомним, что в трансфере Неймара также заинтересована "Барселона".

Читайте также: Неймар отказывается играть за ПСЖ. | http://soccernews.ru