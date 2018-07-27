"Реал" готов подобрать не нужного Моуринью игрока

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюантони мартиальреал мадрид

"Реал" готов подобрать не нужного Моуринью игрокаМадридский "Реал" интересуется вингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем, у которого испортились отношения с главным тренером его команды Жозе Моуринью.

Так, по сведениям испанской прессы, "сливочные" внимательно следят за ситуацией с будущим 22-летнего игрока "красных дьяволов". В частности, если манкунианцы таки выставят его на трансфер, королевский клуб будет готов предпринять попытки его подписать.

Напомним,  Тео Эрнандес заинтересован в уходе из "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Фанаты "Реала" выбрали замену Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов