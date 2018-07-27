"Реал" готов подобрать не нужного Моуринью игрока

Мадридский "Реал" интересуется вингером "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалем, у которого испортились отношения с главным тренером его команды Жозе Моуринью.

Так, по сведениям испанской прессы, "сливочные" внимательно следят за ситуацией с будущим 22-летнего игрока "красных дьяволов". В частности, если манкунианцы таки выставят его на трансфер, королевский клуб будет готов предпринять попытки его подписать.

Напомним, Тео Эрнандес заинтересован в уходе из "Реала". | soccernews.ru