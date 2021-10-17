"Реал" готов подписать и Погба и Рюдигера

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" готов серьезно усилиться следующим летом.

Как сообщает издание Marca, королевский клуб готов удовлетворить требования французского хавбека Поля Погба и немецкого защитника Антонио Рюдигера, клуб хотел бы усилиться ими следующим летом.

По информации источника, пока всё на начальной стадии - руководство "Мадрида" ждёт окончательного итога переговоров двух футболистов со своими клубами.

Всё еще есть вероятность, что они продлят свои текущие соглашения.

Напомним, что у обоих игроков следующим летом истекают контракты.

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