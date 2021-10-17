"Реал" готов подписать и Погба и Рюдигера
Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен
"Реал Мадрид" готов серьезно усилиться следующим летом.
Как сообщает издание Marca, королевский клуб готов удовлетворить требования французского хавбека Поля Погба и немецкого защитника Антонио Рюдигера, клуб хотел бы усилиться ими следующим летом.
По информации источника, пока всё на начальной стадии - руководство "Мадрида" ждёт окончательного итога переговоров двух футболистов со своими клубами.
Всё еще есть вероятность, что они продлят свои текущие соглашения.
Напомним, что у обоих игроков следующим летом истекают контракты.
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|Команда
|М
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|4
|Севилья
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14