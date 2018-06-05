"Реал" готов потратить 120 миллионов евро на нового форварда

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей линии атаки, информирует ABC.

Так, по сведениям источника, главной трансферной целью королевского клуба этим летом будет форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. На приобретение 29-летнего нападающего чемпионов Германии руководство "сливочных" будет готово выделить 120 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, Перес определил очередного претендента на должность наставника "Реала". | soccernews.ru