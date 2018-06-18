"Реал" готов потратить 150 миллионов евро на подписание хавбека

Мадридский "Реал" нацелился на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, этим летом королевский клуб будет готов выложить за 23-летнего хавбека "орлов" до 150-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, в борьбу за Милинковича-Савича вступила "Барселона". | soccernews.ru