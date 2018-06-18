"Реал" готов потратить 150 миллионов евро на подписание хавбека

Теги реал мадридлациосергей милинкович-савич

"Реал" готов потратить 150 миллионов евро на подписание хавбекаМадридский "Реал" нацелился на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, этим летом королевский клуб будет готов выложить за 23-летнего хавбека "орлов" до 150-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, в борьбу за Милинковича-Савича вступила "Барселона". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов