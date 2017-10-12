"Реал" готов потратить 40 миллионов евро на нового защитника

Мадридский "Реал" готов потратить солидную сумму на нового защитника, информирует испанская пресса.

Сообщается, что альтернативой Дани Карвахалю в королевском клубе рассматривают бека "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу, за которого "сливочные" уже следующим летом намерены предложить 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве клаусулы в контракте футболиста.

Напомним, "Реал" определился с размером предложения по Алабе. | soccernews.ru