"Реал" готов потратить 40 миллионов евро на нового защитника

Теги реал мадридреал сосьедадальваро одриосоладани карвахаль

"Реал" готов потратить 40 миллионов евро на нового защитникаМадридский "Реал" готов потратить солидную сумму на нового защитника, информирует испанская пресса.

Сообщается, что альтернативой Дани Карвахалю в королевском клубе рассматривают бека "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу, за которого "сливочные" уже следующим летом намерены предложить 40 миллионов евро, которые прописаны в качестве клаусулы в контракте футболиста.

Напомним, "Реал" определился с размером предложения по Алабе. | soccernews.ru

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