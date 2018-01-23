"Реал" готов потратить на подписание Кейна 450 миллионов евро

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейн

"Реал" готов потратить на подписание Кейна 450 миллионов евроМадридский "Реал" готов потратить на подписание форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна 450 миллионов евро.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, на сам трансфер 24-летнего нападающего "шпор" руководство королевского клуба планирует выделить 226 миллионов евро. Такая же сумма, как предполагается, будет потрачена на зарплату игроку, с которым планируют подписать долгосрочный контракт.

Напомним, Неймар готов перейти в "Реал" и хочет, чтобы королевский клуб подписал еще двух звездных игроков. | soccernews.ru

комментарии
ФКБарселона

Летом скорее всего перейдет и то не факт

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РМ

да купите уже Кейна

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