"Реал" готов потратить рекордную для себя сумму на Милинковича-Савича

Мадридский "Реал" готов потратить рекордную для себя сумму на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям fichajes.com, королевский клуб планирует предложить за 23-летнего хавбека "орлов" 100 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиться еще на 20 миллионов евро в виде всевозможных бонусов.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, на следующей неделе "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаря. | soccernews.ru