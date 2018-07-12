"Реал" готов потратить рекордную для себя сумму на Милинковича-Савича

Теги реал мадридлациосергей милинкович-савич

"Реал" готов потратить рекордную для себя сумму на Милинковича-СавичаМадридский "Реал" готов потратить рекордную для себя сумму на полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям fichajes.com, королевский клуб планирует предложить за 23-летнего хавбека "орлов" 100 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиться еще на 20 миллионов евро в виде всевозможных бонусов.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним,  на следующей неделе "Реал" планирует закрыть трансфер нового вратаря. | soccernews.ru

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