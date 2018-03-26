"Реал" готов предложить 60 миллионов евро за защитника "Челси"

Мадридский "Реал" нацелился на защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в летнее трансферное окно королевский клуб будет готов предложить за 27-летнего бека "аристократов" 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, на лето Перес планирует сделать четыре громких подписания. | soccernews.ru