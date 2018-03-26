"Реал" готов предложить 60 миллионов евро за защитника "Челси"

Теги реал мадридмаркос алонсочелси

"Реал" готов предложить 60 миллионов евро за защитника "Челси"Мадридский "Реал" нацелился на защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в летнее трансферное окно королевский клуб будет готов предложить за 27-летнего бека "аристократов" 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 40 матчах за "Челси".

Напомним, на лето Перес планирует сделать четыре громких подписания. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов