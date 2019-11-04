"Реал" готов предложить 77 млн евро и Бэйла за Стерлинга

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"Реал" готов предложить 77 млн евро и Бэйла за Стерлинга

"Реал" хочет купить форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и готов предложить за него хавбека Гарета Бэйла. Об этом информирует Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб хочет видеть 24-летнего англичанина в команде как можно раньше. Чтобы его приобрести "сливочные" намерены предложить 77 миллионов евро и валлийского полузащитника.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет расстаться с Бэйлом этой зимой. Тем временем, "Манчестер Сити" намерен предложить Стерлингу новый контракт. Нынешнее соглашение англичанина рассчитано до 2023 года.

А еще: Стерлинг ответил на вопрос о сравнениях с Роналду и Месси| http://soccernews.ru
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andi
андрей

Куй на куй менять - только время терять.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мудрость верной жены ?))

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