"Реал" готов предложить 77 млн евро и Бэйла за Стерлинга

"Реал" хочет купить форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и готов предложить за него хавбека Гарета Бэйла. Об этом информирует Sky Sports.

По данным источника, мадридский клуб хочет видеть 24-летнего англичанина в команде как можно раньше. Чтобы его приобрести "сливочные" намерены предложить 77 миллионов евро и валлийского полузащитника.

Ранее сообщалось, что "Реал" хочет расстаться с Бэйлом этой зимой. Тем временем, "Манчестер Сити" намерен предложить Стерлингу новый контракт. Нынешнее соглашение англичанина рассчитано до 2023 года.

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