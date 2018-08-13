"Реал" готов предложить "Интеру" обмен игроками

Мадридский "Реал" готов предложить миланскому "Интеру" обмен своими игроками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сливочные" планируют предпринять попытку подписать форварда "нерадзурри" Мауро Икарди, в сделку по которому они планируют включить своего голкипера Кейлора Наваса и заплатить сверху еще 50 миллионов евро.

Напомним, Лопетеги рассказал, чего ждать от "Реала" в новом сезоне. | soccernews.ru