"Реал" готов предложить "Интеру" обмен игроками

6 Теги интер миланмауро икардиреал мадридкейлор навас

"Реал" готов предложить "Интеру" обмен игрокамиМадридский "Реал" готов предложить миланскому "Интеру" обмен своими игроками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сливочные" планируют предпринять попытку подписать форварда "нерадзурри" Мауро Икарди, в сделку по которому они планируют включить своего голкипера Кейлора Наваса и заплатить сверху еще 50 миллионов евро.

Напомним,  Лопетеги рассказал, чего ждать от "Реала" в новом сезоне. | soccernews.ru

Комментарии
модрич

реал хочет икради, а интер модрича, можна же обмен, то что модричу уже 33, надо реалу добавить 20 ляма

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Kireman

Вялый обмен

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...

У них Ханда есть же.

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HIM

Такой даром не нужен Модрич,Марсело и 100 мл,тогда можно подумать

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сверху уебок

нихуя ты охуел.за марсело с модричем вы нам еще заплатите сверху 200

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HIM

Тогда не суйте ебало куда не надо

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