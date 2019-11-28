"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Погба

Теги реал мадридполь погбаманчестер юнайтедтрансферы

"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Погба

"Реал" планирует усилить состав футболистом "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. Мадридцы готовы предложить двух игроков английскому клубу, информирует El Desmarque.

Напомним, что в летнее трансферное окно этого года "Реал" уже пытался купить француза. Однако сторонам не удалось договориться о сумме сделки. Теперь "королевский клуб" готов предложить двух футболистов: полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано в замен на Погба.

Француз выступает в "МЮ" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. На данный момент хавбек продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.

Ранее сообщалось, что также форвардом интересуется "Ювентус".

Не пропустите: Источник: Погба больше не сыграет за "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Астана" неожиданно обыграла "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

"Астана" неожиданно обыграла "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов