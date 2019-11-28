"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Погба

"Реал" планирует усилить состав футболистом "Манчестер Юнайтед" Полем Погба. Мадридцы готовы предложить двух игроков английскому клубу, информирует El Desmarque.

Напомним, что в летнее трансферное окно этого года "Реал" уже пытался купить француза. Однако сторонам не удалось договориться о сумме сделки. Теперь "королевский клуб" готов предложить двух футболистов: полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано в замен на Погба.



Француз выступает в "МЮ" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. На данный момент хавбек продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки.



Ранее сообщалось, что также форвардом интересуется "Ювентус".

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