"Реал" готов предложить Мбаппе "галактическую" зарплату

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Мадридский "Реал" продолжает работать над трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет Cadena SER.

Сообщается, что королевский клуб может заплатить за 22-летнего футболиста 120 миллионов евро.

Что касается условий личного контракта, то "сливочные" готовят для француза "галактическую" зарплату, подчеркнул источник.

Напомним, что Мбаппе хочет перейти в "Реал" до конца августа, однако ПСЖ пока наотрез отказывается его продавать.

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