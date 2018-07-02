"Реал" готов предложить Модрича и 150 миллионов евро за свою трансферную цель

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"Реал" готов предложить Модрича и 150 миллионов евро за свою трансферную цельМадридский "Реал" всерьез нацелился на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом за 19-летнего нападающего парижан королевский клуб будет готов заплатить 150 миллионов евро и включить в сделку по нему своего ключевого полузащитника Луку Модрича.

Напомним,  Лопетеги попросил от "Реала" ускорить подписание хавбека "Баварию". | soccernews.ru

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