"Реал" готов предложить Модрича и 150 миллионов евро за свою трансферную цель

Мадридский "Реал" всерьез нацелился на форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом за 19-летнего нападающего парижан королевский клуб будет готов заплатить 150 миллионов евро и включить в сделку по нему своего ключевого полузащитника Луку Модрича.

Напомним, Лопетеги попросил от "Реала" ускорить подписание хавбека "Баварию". | soccernews.ru