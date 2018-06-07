"Реал" готов предложить Роналду контракт с окладом 30 миллионов евро в год

Теги реал мадридкриштиану роналду

"Реал" готов предложить Роналду контракт с окладом 30 миллионов евро в годМадридский "Реал" готов предложить новый контракт своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, информирует El Mundo Deportivo.

Однако, по сведениям издания, королевский клуб планирует выделить на оклад 33-летнему форварду "только" 30 миллионов евро в сезон, что категорически не устраивает португальца. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" требует, чтобы его зарплата выросла минимум до 40 миллионов евро в год. "Сливочные" данное требование португальца удовлетворять не намерены.

Напомним, Роналду принял твердое решение покинуть "Реал". | soccernews.ru

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