"Реал" готов предложить "Валенсии" обмен одного из четырех своих игроков на Родриго

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"Реал" готов предложить "Валенсии" обмен одного из четырех своих игроков на РодригоМадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Валенсией", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, королевский клуб готов включить в будущую возможную сделку по форварду "летучих мышей" Родриго одного из четырех своих игроков - полузащитника Маркоса Льоренте, форвардов Рауля де Томаса, Борху Майораля или даже голкипера Кейлора Наваса.

Напомним,  "Лион" назвал "Реалу" трансферную стоимость Мариано Диаса. | soccernews.ru

Комментарии
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Три бича - мусор. Навас? Его вряд ли отдадут, хотя есть варианты.

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