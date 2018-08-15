"Реал" готов предложить "Валенсии" обмен одного из четырех своих игроков на Родриго

Мадридский "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Валенсией", информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, королевский клуб готов включить в будущую возможную сделку по форварду "летучих мышей" Родриго одного из четырех своих игроков - полузащитника Маркоса Льоренте, форвардов Рауля де Томаса, Борху Майораля или даже голкипера Кейлора Наваса.

Напомним, "Лион" назвал "Реалу" трансферную стоимость Мариано Диаса. | soccernews.ru