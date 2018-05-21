"Реал" готов предложить за Салаха свою звезду

Мадридский "Реал" заинтересован в громком обмене игроками с "Ливерпулем", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб желает включить в будущую сделку по лидеру атак "красных" Мохамеду Салаху, который стал его главной трансферной целью, своего вингера Гарета Бэйла. При этом "сливочным", как ожидается, придется еще доплатить не менее 100 миллионов евро.

Напомним, "Реал" получил 50-миллионное предложение по Бензема. | soccernews.ru