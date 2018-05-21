"Реал" готов предложить за Салаха свою звезду

Теги гарет бэйлливерпульмохамед салахреал мадрид

"Реал" готов предложить за Салаха свою звездуМадридский "Реал" заинтересован в громком обмене игроками с "Ливерпулем", информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что королевский клуб желает включить в будущую сделку по лидеру атак "красных" Мохамеду Салаху, который стал его главной трансферной целью, своего вингера Гарета Бэйла. При этом "сливочным", как ожидается, придется еще доплатить не менее 100 миллионов евро.

Напомним, "Реал" получил 50-миллионное предложение по Бензема. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов