"Реал" готов продать 11 футболистов
Мадридский "Реал" затеял глобальную распродажу во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, королевский клуб готов расстаться с 11 игроками, чтобы освободить место в заявке для новичков и футболистов, выступающих в арендах.
Покинуть "Сантьяго Бернабеу" по окончании сезона могут Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Мариано, Браим Диас, Альваро Одриосола, Лука Йович, Эдер Милитао, Альфонс Ареоля, Лука Модрич, Марсело и Лукас Васкес.
Данный список согласован наставником "Реала" Зинедином Зиданом и президентом клуба Флорентино Пересом.
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14