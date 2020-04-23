"Реал" готов продать 11 футболистов

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"Реал" готов продать 11 футболистов

Мадридский "Реал" затеял глобальную распродажу во время летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, королевский клуб готов расстаться с 11 игроками, чтобы освободить место в заявке для новичков и футболистов, выступающих в арендах.

Покинуть "Сантьяго Бернабеу" по окончании сезона могут Гарет БэйлХамес РодригесМарианоБраим ДиасАльваро ОдриосолаЛука ЙовичЭдер МилитаоАльфонс АреоляЛука МодричМарсело и Лукас Васкес.

Данный список согласован наставником "Реала" Зинедином Зиданом и президентом клуба Флорентино Пересом.

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Комментарии

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Против школьников!!!

Очередная утка. Позже говорят что кто то из них не продается. Это же реал.

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