"Реал" готов продать 13 футболистов

4 Теги реал мадридгарет бэйлхамес родригеслука йовичмариано диаслука модричначо фернандеслукас васкесдани себальосальваро одриосолаоскар родригесхесус вальехоборха майоральтрансферы

"Реал" готов продать 13 футболистов

Мадридский "Реал" хочет провести серьёзную чистку состава во время летнего трансферного окна, утверждает Marca.

По сведениям издания, после возвращения всех игроков из аренд заявка королевского клуба будет насчитывать 37 игроков, поэтому 13 из них могут покинуть "Сантьего Бернабеу" по окончании сезона.

В списке "сливочных" на продажу числятся Хамес РодригесГарет БэйлЛука ЙовичМариано ДиасЛука Модрич, Начо Фернандес, Лукас ВаскесДани СебальосАльваро ОдриосолаОскар РодригесХесус ВальехоБорха Майораль и Хорхе де Фрутос.

Заработать на исходящих трансферах "Реал" рассчитывает не менее 200 миллионов евро.

Не пропустите: У Хамеса есть предложения от четырёх клубов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Продать Бэйла можно даже не рассчитывать. Его и бесплатно никто не возьмет, учитывая заплату.

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Ты прям гениальностью впечатляешь.

Ответить
jugulator
Пьянь

Слежу за мухомором, набираюсь мудрости.

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

У Переса ещё продавалка не выросла, чтоб Бейла продать! :D

Ответить

главное

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо"

Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов