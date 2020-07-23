"Реал" готов продать 13 футболистов

Мадридский "Реал" хочет провести серьёзную чистку состава во время летнего трансферного окна, утверждает Marca.

По сведениям издания, после возвращения всех игроков из аренд заявка королевского клуба будет насчитывать 37 игроков, поэтому 13 из них могут покинуть "Сантьего Бернабеу" по окончании сезона.

В списке "сливочных" на продажу числятся Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лука Йович, Мариано Диас, Лука Модрич, Начо Фернандес, Лукас Васкес, Дани Себальос, Альваро Одриосола, Оскар Родригес, Хесус Вальехо, Борха Майораль и Хорхе де Фрутос.

Заработать на исходящих трансферах "Реал" рассчитывает не менее 200 миллионов евро.

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