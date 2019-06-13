"Реал" готов продать Асенсио этим летом

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"Реал" готов продать Асенсио этим летом

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, руководство королевского клуба изменило позицию по поводу игрока и готово продать его при получении достойного предложения. При этом сам Асенсио надеется остаться в команде.

Ранее сообщалось, что прошлым летом "Реал" отказался продавать хавбека за 170 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний Асенсио провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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