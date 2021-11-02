"Реал" готов продать Азара в "Ньюкасл"

Фото твиттер Эдена Азара

В мадридском "Реале" не собираются удерживать вингера Эдена Азара и открыты для предложений о его трансфере.

По информации AS, "сливочные" знают об интересе к бельгийцу со стороны "Ньюкасла" и ждут конкретики от клуба АПЛ.

"Реал" не против сохранить 30-летнего футболиста в составе до конца сезона, однако выгодный оффер от "сорок" в январе может изменить позицию испанцев.

В нынешней кампании Азар сыграл за "бланкос" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

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