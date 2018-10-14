"Реал" готов продать Бэйла
Следующим летом мадридский "Реал" будет готов продать своего вингера Гарета Бэйла, информирует Sunday Express.
Так, по сведениям источника, на недавно состоявшейся встрече руководство королевского клуба обсудило будущее 29-летнего игрока. На ней большинством голосов было принято решение о продаже валлийца по окончанию текущего сезона ввиду того, что тот не оправдывает возложенных на него ожиданий.
Напомним, Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru
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