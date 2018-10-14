"Реал" готов продать Бэйла

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"Реал" готов продать БэйлаСледующим летом мадридский "Реал" будет готов продать своего вингера Гарета Бэйла, информирует Sunday Express.

Так, по сведениям источника, на недавно состоявшейся встрече руководство королевского клуба обсудило будущее 29-летнего игрока. На ней большинством голосов было принято решение о продаже валлийца по окончанию текущего сезона ввиду того, что тот не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Напомним,  Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru

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