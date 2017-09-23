"Реал" готов продать Бэйла и уже нашёл ему замену
Мадридский "Реал" следующим летом намерен совершить два громких трансфера, сообщает Daily Star.
По сведениям издания, королевский клуб готов продать "Манчестер Юнайтед" вингера Гарета Бэйла.
В качестве замены для валлийца планируется купить нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Реал Мадрид
|6
|11
|5
|Валенсия
|5
|9
|6
|Леванте
|5
|9
|7
|Реал Сосьедад
|5
|9
|8
|Бетис
|5
|9
|9
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|10
|Вильярреал
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Эспаньол
|5
|5
|16
|Жирона
|6
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0