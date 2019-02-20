"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма
Мадридский "Реал" может расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом, сообщает Telemadrid.
По сведениям источника, королевский клуб готов продать футболиста за 147 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Милан".
29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и отдал 63 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|О
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|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18