"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма

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"Реал" готов продать Бэйла: названа сумма

Мадридский "Реал" может расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом, сообщает Telemadrid.

По сведениям источника, королевский клуб готов продать футболиста за 147 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Милан".

29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и отдал 63 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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