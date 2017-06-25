"Реал" готов продать Бэйла в ПСЖ

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может перейти в ПСЖ, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, мадридский клуб готов продать футболиста из-за его постоянных травм, а также для того, чтобы освободить место в составе для нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. Сумма трансфера может превысить 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Бэйл провел за "Реал" 27 матчей и забил 9 голов.

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