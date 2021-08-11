"Реал" готов продать Эдегора

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"Реал" готов продать Эдегора

Фото инстаграм Мартина Эдегора

Полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации Marca, после предсезонной подготовки в королевском клубе пришли к выводу, что продажу 22-летнего футболиста исключать нельзя.

Если за норвежца предложат около 50 миллионов евро, то "сливочные", вероятнее всего, согласятся его отпустить.

За ситуацией с будущим Эдегора продолжает следить лондонский "Арсенал", который в начале этого года брал хавбека в аренду и остался доволен его игрой.

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