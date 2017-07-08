"Реал" готов продать Хамеса и Морату в "Челси" за 150 миллионов евро

"Реал" предложил "Челси" приобрести полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Альваро Морату, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, королевский клуб хочет получить за этих футболистов 150 миллионов евро. Оба игрока также не прочь сменить клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Челси" Антонио Конте недоволен работой клуба на трансферном рынке, поэтому этот двойной переход вполне может состояться.

Не пропустите: Конте грозится покинуть "Челси". | http://soccernews.ru