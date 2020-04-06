"Реал" готов продать летом 7 игроков

Теги реал мадридгарет бэйлхамес родригесхесус вальехоальваро одриосоладани себальосбраим диасмариано диас

"Реал" готов продать летом 7 игроков

Мадридский "Реал" намерен провести чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, покинуть королевский клуб могут сразу семь футболистов.

В этот список входят Хесус ВальехоАльваро ОдриосолаДани СебальосБраим Диас, Хамес Родригес, Гарет Бэйл и Мариано Диас.

"Реал" рассчитывает за счёт такого количества продаж сократить зарплатный фонд примерно на 75 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду решил вернуться в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чемпионат Германии может возобновиться в начале мая

Чемпионат Германии может возобновиться в начале мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов