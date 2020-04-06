"Реал" готов продать летом 7 игроков

Мадридский "Реал" намерен провести чистку состава во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям издания, покинуть королевский клуб могут сразу семь футболистов.

В этот список входят Хесус Вальехо, Альваро Одриосола, Дани Себальос, Браим Диас, Хамес Родригес, Гарет Бэйл и Мариано Диас.

"Реал" рассчитывает за счёт такого количества продаж сократить зарплатный фонд примерно на 75 миллионов евро.

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